Zon en strakblauwe luchten van korte duur

De afgelopen nacht werd de eerste officiële vorst na de zomer gemeten. In De Bilt zakte het kwik naar -0,2 graden. Lokaal kwam het eerder al tot de eerste vorst na de zomer, maar dit gebeurde nog niet in De Bilt. De eerste officiële vorst is dit jaar een stuk later dan gebruikelijk, meestal komt de temperatuur al begin november onder nul.

Deze maandag komen zonliefhebbers goed aan het trekken. Wel blijft het fris met een temperatuur van 6 tot 8 graden. Dat weerbeeld krijgt de dagen erna echter geen vervolg. Vanaf dinsdag keren de grijze luchten terug en is er sprake van lichte regen. Sporadisch breekt de zon door.

Komend weekend lijkt er verandering aan de bewolking te komen. De zon schijnt dan wat vaker, maar ook de wind en kans op buien nemen toe.