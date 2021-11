Talentvolle schaatsende dokter moet kiezen tussen werk en sport

Met een dertiende plek kijkt Janet Beers zaterdagavond redelijk tevreden terug naar de vijfde Marathon Cup van het seizoen. Op haar thuisbaan De Westfries in Hoorn vertelt Beers over haar ambities als schaatser en arts. "Vind ik lastig."

Beers schaatste als kleine meisje al op de ijsbaan in Hoorn. Nu jaren later is de 21-jarige inwoonster uit Hoogkarspel nog steeds meerdere keren per week op De Westfries te vinden. Ze keek dan ook uit naar deze Marathon Cup. Helaas door de nieuwe coronaregels mochten haar familie en vrienden er niet bij zijn.

Bekijk de video voor het hele portret met Janet Beers.