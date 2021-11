Tevreden Ten Hag zag na doelpuntloze remises weer een hongerig Ajax

Zakelijk en simpel won Ajax zondag op bezoek bij RKC (0-5). Na twee doelpuntloze gelijke spelen hadden de Amsterdammers wat goed te maken. Trainer Erik ten Hag zag tegen de Waalwijkers dan ook een geconcentreerd team. "Ik zag waar de problemen liggen."

Erik ten Hag over de doelpuntendroogte - NH Nieuws

Opvallend is dat Ajax na dertien duels slechts twee tegentreffers incasseerde in de eredivisie. Dat is mede te danken aan de solide Amsterdamse verdediging. Een van die steunpilaren achterin is Jurriën Timber. De jonge verdediger viel tegen RKC naast zijn verdedigende werk ook op met een treffer, z'n tweede van het seizoen. Na de wedstrijd ging Timber op de persconferentie in over zijn aanvallende bijdrages. "Eis van de trainer." Tekst loopt door onder de video.

Jurriën Timber over zijn aanvallende bijdrages - NH Nieuws

Labyad en Promes Door de winst staat Ajax weer gelijk met PSV, maar de regerend landskampioen heeft een veel beter doelsaldo dan de Eindhovenaren. Blije en tevreden reacties dus na afloop in West-Brabant, maar er werd op de persconferentie ook nog even een gevoelige snaar geraakt. Ten Hag bracht namelijk Zakaria Labyad sinds lange tijd weer binnen de lijnen. De Ajacied is verdachte bij een rechtszaak net als oud-Ajacied Quincy Promes. "Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen." Tekst loopt door onder de video.

Erik ten Hag over de verdachte zaken van Labyad en Promes - NH Nieuws

Programma Woensdag speelt Ajax weer, dan in de Champions League. In Istanbul is Besiktas de tegenstander. In de eredivisie is Sparta Rotterdam volgende week zondag om 12.15 uur de volgende opponent.

