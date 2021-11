Laatste Sinterklaasintocht voor Evert Klos: "Het spontane raakt er vanaf"

Liefst 45 jaar was Evert Klos dé belangrijkste raadgever van Sinterklaas bij de Sinterklaasfeesten in Oostknollendam. Met uitstapjes in Beverwijk, Heemskerk en Wormer erbij opgeteld is hij zelfs vijftig jaar actief geweest, maar na deze keer houdt hij het voor gezien. "Het gedoe rondom de Zwarte Pietendiscussie, de dingen die je wel en niet kunt zeggen; het werd allemaal niet zo leuk meer."

"Het spontane raakt er vanaf", legt hij tijdens de voorbereidingen in het dorpshuis uit. "Achteraf krijg je nog wel eens te horen: 'had je dat beter niet kunnen zeggen?' Tja, het moet spontaan zijn, leuk, beetje humor erbij. Dat werd steeds moeilijker. Dus dan denk ik: de vijftig jaar volmaken en dan vind ik het mooi." Brandweerwagen "Het is alleen jammer dat we door corona het niet zoals de andere jaren echt massaal kunnen doen. Afstand houden is met name met kleine kinderen lastig, die stormen op je af." Om dat te voorkomen, was naast de traditionele boot ook een brandweerwagen geregeld waar de stoet mee werd vervolgd.

Klos genoot zichtbaar tijdens de intocht en was geroerd toen de optocht afgelopen was. "Het was een mooie intocht. Om al die enthousiaste mensen te zien, dat doet me wel wat. Ja, eens komt er een eind aan." Hij besluit: "Ik zal het wel een beetje missen, maar het is goed zo. Ik hoop dat er een enthousiasteling opstaat die het hier overneemt. Of die het ook vijftig jaar volhoudt, is de vraag."

