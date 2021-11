Zaalvoetbal: ZVV Volendam en 't Veerhuys zetten grote stap richting kampioenspoule

RKAV Volendam is dankzij een klinkende zege op Leekster Eagles (0-7) dichtbij plaatsting voor de kampioenspoule in het zaalvoetbal. 't Veerhuys kruipt door een belangrijke overwinning op Be'79 (3-2) over de directe concurrent heen en maakt eveneens een goede kans.

Volendam had op bezoek bij Leekster Eagles een gemakkelijke wedstrijd. De bezoekers liepen gemakkelijk uit naar 0-7 en hebben daardoor zeventien punten uit tien wedstrijden. Daarmee bezet Volendam de zesde plaats in de eredivisie. Als de ploeg van trainer Hjalmar Hoekema nog één keer wint is het zeker van de kampioenspoule.

't Veerhuys deed uitstekende zaken in de strijd om een ticket voor de kampioenspoule. De zaalvoetballers uit Hoorn versloegen in een rechtstreeks duel concurrent Be'79 met 3-2 en klimmen daardoor over de Brabanders heen. Het team Najib Taki heeft nu vijftien punten uit tien wedstrijden.

Kampioenspoule

De bovenste helft van de ranglijst in de eredivisie zaalvoetbal plaatst zich automatisch voor de kampioenspoule. Op dit moment zijn FC Eindhoven, Hovocubo, FC Marlène, ASV Lebo en FCK/De Hommel al zeker van de kampioenspoule. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn ZVV Volendam, 't Veerhuys, Be'79, AGOVV, White Stones, Texel '94 en ZVV Den Haag nog in de race voor een felbegeerd ticket.

Alle uitslagen op een rij:

Marlène - ZVV Den Haag 15-4

FC Eindhoven - ASV Lebo 2-3

Veerhuys - Be'79 3-2

FCK/De Hommel - Hovocubo 4-3

Texel '94 - White Stones 4-4

Leekster Eagles - RKAV Volendam 0-7