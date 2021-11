Doelpuntendroogte doorbroken tegen RKC: Ajax scoort er vijf

Ajax heeft in Waalwijk voor het eerst in drie eredivisiewedstrijden weer eens gescoord. De ploeg van trainer Erik ten Hag deed dat liefst vijf keer en won met 0-5 op bezoek bij RKC.

Het heeft echter maar zeventien minuten geduurd totdat de RKC-defensie het begaf. Sébastien Haller kopte raak uit een goede voorzet van Dusan Tadic. Daarmee heeft de Frans-Ivoriaanse spits de doelpuntendroogte in de eredivisie doorbroken. Ajax had tot dan toe 196 minuten niet gescoord.

Het was hetzelfde spelbeeld voor Ajax als in de doelpuntloze gelijke spelen tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk hanteerde in eigen huis namelijk dezelfde tactiek als de twee ploegen die Ajax in de laatste twee eredivisieduels van scoren af wisten te houden.

Circus Antony is terug in Nederland! 🤩🎪🇧🇷 #RKCAJA pic.twitter.com/MJeBuDVDQg

Ajax kreeg vervolgens kansen, maar RKC liet de kans op de gelijkmaker liggen. Doelman Remko Pasveer moest redding brengen op een kopbal van Michiel Kramer en voorkwam daarmee de 1-1. In de resterende minuten van de eerste helft is RKC nauwelijks meer gevaarlijk geweest. Nog voor de rust kwam Ajax op 0-2 via Steven Berghuis. De middenvelder bekroonde zijn rentree met een doelpunt na een lage voorzet van Daley Blind waar hij alleen maar tegenaan hoeft te lopen.

Doelsaldo

Na rust dacht Ajax al snel verder weg te lopen bij de Waalwijkers. Antony werd weggestoken en leek de 0-3 op het scorebord te zetten, maar de VAR keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. Vier minuten later schoot Berghuis alsnog de 0-3 binnen. Na een schot van Haller was het voor de middenvelder een koud kunstje om de bal binnen te werken.

Ajax kon inmiddels rustig aan het doelsaldo werken, want RKC was moegestreden. Dat deed het een kwartier voor tijd via Jurriën Timber, die rustig bleef in een druk strafschopgebied en vervolgens de 0-4 binnen schoot. Haller werd vijf minuten voor tijd bediend door invaller David Neres en zette de eindstand van 0-5 op het scorebord.

Stand van zaken

Ajax gaat na de overwinning op RKC weer aan kop in de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu weer even veel punten als PSV, maar een veel beter doelsaldo (+35) dan de Eindhovenaren (+13). Aanstaande woensdag speelt Ajax in de Champions League tegen Besiktas. Bij winst in Istanbul is Ajax zeker van de groepswinst.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber (Schuurs/79), Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch (Klaassen/60), Berghuis (Labyad/79); Antony (Neres/70), Haller, Tadic (Daramy/70)