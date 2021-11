"Dag Deentje": allerlaatste filiaal sluit de deuren

Andere filialen van Deen zijn of worden al omgebouwd tot Albert Heijn, Dekamarkt of Vomar. Begin dit jaar werd duidelijk dat Deen haar winkels aan deze supermarktformules verkoopt . Sindsdien sloten steeds meer winkels de deuren om officieel verbouwd te worden tot een filiaal van een van deze drie supermarktketens.

Deen begon in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel. Sindsdien is de keten uitgegroeid tot 80 winkels, met twee distributiecentra in Beverwijk en Hoorn. Bijna de helft (39) van die 80 winkels zijn overgenomen door Albert Heijn, 22 winkels komen in handen van Vomar en 19 van Dekamarkt.

Het Deen-filiaal in Heemskerk had vandaag de twijfelachtige eer om 'de allerlaatste' te zijn. Het was de laatste dag voordat de winkel zou sluiten en omgebouwd zal worden tot Vomar. Klanten konden profiteren van speciale leegverkoopkorting. En daar werd goed gebruik van gemaakt: sommigen kwamen met meerdere volle karen de winkel uit.

Dit zat er allemaal in het winkelwagentje van de allerlaatste Deen-klanten: