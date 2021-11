Strijdende Denise Betsema moet in wereldbeker onderdoen voor Worst

Denise Betsema is tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. De veldrijdster uit Oudeschild moest de overwinning in België aan Annemarie Worst laten.

Veldrijdster Denise Betsema - Orange Pictures

In de eerste ronde zat Betsema nog niet in de kop, maar na de eerste passage sloot de Texelse aan bij de kopgroep. Daardoor ontstond een kopgroep met zeven Nederlandse vrouwen. In de tweede ronde sprong Worst weg met Betsema in haar wiel. De twee gaven elkaar vervolgens weinig ruimte, dreven elkaar tot het uiterste en vergrootten daarmee hun voorsprong op de achtervolgers. Betsema vs. Worst In de voorlaatste ronde moest Betsema haar meerdere erkennen in Worst, die op een lange zandstrook wegreed bij de Noord-Hollandse. Betsema reed vervolgens alleen naar de tweede plek in Koksijde.

Quote "Het was vandaag echt zwaar" veldrijdster denise betsema

“Dit was toch wel het hoogst haalbare”, vertelt ze na afloop van haar race. “Het leek even dat de overwinning dichtbij was, maar toen moesten we nog twee rondes. Ik had het idee dat het zand een beetje zwaar lag en er waren ook hobbels in het zand, dat maakte het moeilijk. Het was vandaag echt zwaar.” Met 198 punten staat Betsema op dit moment tweede in het algemeen klassement in de wereldbeker. Lucinda Brand gaat aan de leiding met 212 punten.

🚵🌍 | Wat een knappe overwinning. De wereldbeker van Koksijde gaat naar Annemarie Worst. 🏆💪



Kijk live op Eurosport of zonder onderbrekingen op discovery+ pic.twitter.com/y4qZWpeYCz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 21, 2021