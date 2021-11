Zeilen: drie Noord-Hollanders pakken wereldtitel in 49erFX-klasse

In Oman heeft Odile van Aanholt de wereldtitel in de 49erFX-klasse gewonnen. Samen met Elise de Ruijter vormde ze het hele toernooi een ijzersterk duo. Bij de mannen zijn Bart Lambriex en Floris van de Werken wereldkampioen geworden in de 49erFX.

Van Aanholt en De Ruijter zegevierde in twee races voor de kust van Al-Musannah. De 23-jarige Naardense eindigde vijftien van de zestien races in de top tien en hadden in de medal race genoeg aan de derde plaats.

Ook bij de mannen was er Noord-Hollands succes. Het duo Bart Lambriex en Florix van de Werken, die pas enkele maanden een duo vormen, waren in Oman de beste. Lambriex uit Haarlem en Van de Werken uit Warder begonnen als nummer één aan de slotdag. Een diskwalificatie in de voorlaatste race leek roet in het eten te gooien, maar winst in de medal race bezorgde het duo alsnog de wereldtitel.