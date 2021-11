Schade valt mee na brand in Pim Mulierstadion: "Had veel erger kunnen zijn"

Gerrit Ligtenberg, lid van de organisatie van de Haarlemse Honkbalweek, haalt enigszins opgelucht adem. Hij neemt de schade op na de brand van gisteravond bij één van de trapopgangen in het Pim Mulierstadion. "Het is geruststellend dat het alleen om de trap gaat. Het had veel erger kunnen zijn."

Zaterdagavond rond half twaalf krijgt de brandweer meldingen binnen dat er een brand woedt in het honkbalstadion. Bij één van de trapopgangen naar de tribune reiken de vlammen metershoog. Eén van de brandweermannen springt over het hek en kan veel grotere schade voorkomen. Bij zonlicht is die schade duidelijk waarneembaar, ziet ook Gerrit Ligtenberg.

De tribunestoeltjes zijn gelukkig niet beschadigd. "De elektriciteitskasten zitten hier dichtbij en stel dat die in brand waren gegaan, dan was het 'Haarlem in last' geweest in plaats van 'Leiden in last.", vertelt Ligtenberg. Oftewel, dan was er echt een heel groot probleem geweest.

Op de verbrande trap liggen verbrande blikjes en stukken krant. De politie vermoedt dat 'er iets plastics, waarschijnlijk een container' in brand heeft gestaan. Er is nog niemand aangehouden. Ligtenberg vertelt dat er soms jongeren in de avond rond het stadion rondhangen. "Maar hoe ze dan zijn binnengekomen weet ik ook niet, want alle hekken waren dicht."