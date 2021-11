'Hardleers' AZ moet weer in de achtervolging na vroege tegengoal

AZ sleepte in de slotminuut tegen NEC een punt uit het vuur. De Alkmaarders kregen het in de extra tijd pas voor mekaar om toe te slaan voor de goal van de bezoekers. "We hebben een punt gewonnen, want het zat er eigenlijk niet meer in", zegt trainer Pascal Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen: "We hebben een punt gewonnen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Voor de zoveelste keer dit seizoen moest AZ al vroeg in de achtervolging. NEC scoorde binnen het kwartier de openingstreffer, waardoor de thuisploeg de schade moest zien te repareren. "Het lijkt wel alsof het besef pas na de tegengoal komt", zegt middenvelder Dani de Wit. "We zijn hardleers wat dat betreft", voegt Pascal Jansen daar nog aan toe. Tekst loopt door onder de video.

Dani de Wit: "Dit was uiteindelijk het maximale" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Direct na afloop had Jansen moeite met de vinger op de zere plek te leggen. De verklaring waarom AZ zo vaak in de openingsfase op achterstand komt, moet hij schuldig blijven. "We hebben het de afgelopen weken veel besproken." Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Terechte constatering dat dit vaker is overkomen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Feit is dat AZ op dit moment liefst 20 verliespunten heeft opgelopen in de eerste 12 wedstrijden in de eredivisie. Aanstaande donderdag speelt de ploeg in de Conference League tegen Jablonec.