Baliemedewerker Amsterdams politiebureau aangevallen en gestoken

Een baliemedewerker van de politie is vanavond in het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam aangevallen door een 26-jarige man. Ze werd daarbij gestoken.

De vrouw is volgens de politie lichtgewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De man die haar aanviel is opgepakt. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het politiebureau blijft vanwege het incident voorlopig dicht.