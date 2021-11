Rondvaartboten moeten per direct om 18.00 uur stoppen: "Die twee uren zijn cruciaal"

Rondvaartboten vielen tot donderdag nog onder dezelfde regels als de horeca, maar de gemeente Amsterdam heeft deze week via een brief laten weten dat de rederijen per direct al om 18.00 moeten stoppen met varen. De reders zijn teleurgesteld: "Met die twee extra uren kun je juist nog dineren, die zijn cruciaal."

Erik Musegaas heeft een aantal salonboten. In de wintermaanden organiseert hij vooral diners op zijn boten. "We hebben morgen een diner voor twee personen op een van onze bootjes. Die mensen heb ik net moeten afbellen, alles was al geboekt en betaald." Musegaas snapt niet dat deze regels voor de rondvaartboten gelden: "Je zit hier zelfs nog deels buiten."

Ook Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam baalt. "Straks kunnen we weer maanden niks doen" vreest Heijn. Het is niet de eerste keer dat de rederijen ineens onder een andere categorie vallen, de twee reders volgen het inmiddels bijna niet meer.

Musegaas gaat het rijtje af: "Eerst waren we binnenvaart, toen vielen we onder passagiersvervoer. Vervolgens zijn we nog doorstroomlocatie geweest, en toen vielen we onder horeca." Dat laatste is volgens hem de juiste oplossing: "Met honderden mensen in een restaurant mag, maar met zijn tweeën in een bootje niet?"