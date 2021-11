Street artist Judith de Leeuw in één klap cryptomiljonair: "Ik dacht eerst dat het nep was"

Ze wist niets van de wereld rondom cryptocurrency en al haar werken hiervoor maakte ze om maatschappelijke thema's aan te snijden, zoals op het Leidseplein . Maar een Zwitsers platform genaamd Ideoneus wilde met haar onderhandelen. Op het platform verkopen ze luxe goederen en vastgoed. Het betaalmiddel is cryptogeld, dat betekent dat je met een online munt betaalt. Het bedrijf bood De Leeuw cryptogeld met een waarde van omgerekend 2,5 miljoen euro voor viertal kunstwerken. De Leeuw wist niet wat ze meemaakte: "Ik dacht eerst dat het nep was, dus ik deed er niets mee. Maar na onderzoek te hebben gedaan naar het bedrijf bleek het toch echt te zijn."

Het grootste werk hangt nu tijdelijk in het StreetArt Museum STRAAT op de NDSM-werf, de plek waar ook haar allereerste werk hing toen ze net begon met het werk. "Het is mooi dat die cirkel nu rond is", zegt ze. Doordat ze is uitbetaald in cryptomunten, staat het geld nu nog niet op haar bankrekening. Het miljoenentegoed kan ze uitgeven aan alles wat op het platform te verkrijgen is. "Ik heb de keuze tussen privé-eilanden, duizend hectaren grond, meerdere kastelen en jachten. Ik denk dat ik voor een kasteel ga, dat lijkt me het handigst."

Wat ze uiteindelijk koopt wil ze namelijk snel weer op de markt zetten, maar dan voor écht geld. "Een derde van mijn inkomsten doneer ik aan een klein Italiaans goed doel dat zich inzet voor kinderen die bijvoorbeeld te maken hebben met jeugdzorg", zegt De Leeuw. Ze wil het overige geld binnen twee jaar hebben verzilverd in euro's en haar eigen projecten ervan bekostigen, het was nooit haar doel om rijk te worden. "Ik wil heel graag een muurschildering op de Noordpool maken, daar is veel geld voor nodig."

De Leeuw is van plan om nog meer werken te verkopen voor cryptogeld. "In de kunstwereld bepaal je zelf de waarde van je werk. Als iemand zegt dat mijn werk een miljoen waard is, dan is dat zo." Cryptogeld wordt volgens de street artist sneller uitgegeven. "Er wordt in jachten en eilanden betaald, dat gaat gemakkelijker als een munt niet vast te houden is."