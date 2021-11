'IJmuidense cameraman gewond geraakt bij coronarellen in Rotterdam'

IJmuidenaar Marco Buis is gisteravond gewond geraakt bij de in rellen uitgelopen coronademonstratie in Rotterdam. Buis deed als cameraman voor een online 'maatregelkritisch' medium verslag van de demonstratie.

In het centrum van de havenstad zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt toen een coronaprotest uitmondde in een harde confrontatie. Volgens de politie waren er enkele honderden relschoppers en voelden agenten zich gedwongen om gericht te schieten. Ook zijn er waarschuwingsschoten gelost waarbij twee mensen zijn geraakt. Zij liggen volgens de politie in het ziekenhuis.

Volgens bekenden van Buis zou de IJmuidenaar door een gericht schot van de politie gewond zijn geraakt. Een woordvoerder van de Rotterdamse politie kan niet bevestigen of deze berichten kloppen. De Rijksrecherche onderzoekt de schietincidenten.

"Dreigende situaties"

De politie zegt tegen mediapartner NOS dat er sprake was van gevaarlijke en dreigende situaties, maar treedt daarbij niet in detail. Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond lijkt in ieder geval bij twee situaties te zijn geschoten.

"Politiemensen werden in het nauw gedreven en ingesloten door een grotere groep relschoppers", zegt Struijs. "In de andere situatie zou het gaan om bescherming van brandweerlieden. Die werden belaagd, waardoor ze ook een uit de hand lopende brand niet konden blussen. Daar heeft de politie gericht geschoten op benen."

Onduidelijk is of mensen ook in de benen zijn geraakt, en of er ook andere lichaamsdelen zijn getroffen.

Een agent raakte gewond aan zijn been en is opgenomen in het ziekenhuis, een andere agent kon ter plaatse worden behandeld door ambulancemedewerkers. Er zijn gisteravond 51 mensen aangehouden. Ongeveer de helft daarvan was minderjarig. Op sociale media gaan geruchten dat er meerdere mensen zouden zijn overleden na de rellen. Politie Rotterdam kan dit niet bevestigen, omdat er geen melding over is binnengekomen.