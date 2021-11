Zanger Yorick van Norden maakt persoonlijk album: "Mijn moeder overleed in 2018"

De Haarlemse muzikant Yorick van Norden zou naar Londen gaan om in de Abbey Road studio zijn nieuwe album op te nemen. Maar corona kwam ertussen. Yorick schreef een nieuw album dat hij in Nederland maakte. Het album heet Playing by ear. Het is een album met rake popsongs waarin de popgeschiedenis van Oasis tot Beach boys en Beatles in doorklinkt. In Culture Club, het muziek en kunstmagazine van NH, een reportage over Yorick van Norden.

Vol trots laat Yorick van Norden zijn nieuwe plaat zien. Op de hoes een foto van een huisje op La Palma dat gespaard is gebleven in de lavastroom. "Zo voelde ik mij soms een beetje: een eilandje in de hectische wereld om mij heen", zegt Yorick. Op album Playing by ear heeft Yorick geput uit ervaringen in zijn persoonlijke omgeving. Het nummer Part of me schreef hij voor zijn moeder op de dag dat ze 60 zou zijn geworden. "Mijn moeder overleed in 2018 aan een erfelijke nierziekte, die bij ons in de familie veel voor komt" vertelt Yorick. "Ze was een heel bijzondere vrouw met veel liefde voor de wereld om haar heen. Het was wel een van de moeilijkste nummers om te schrijven."

Ook voor zijn jongere zus schreef Yorick een nummer. Zij leidt ook aan de nierziekte en wachtte in de coronatijd met smart op een donornier. "Het nummer heet Maybe tomorrow. Ik wilde haar gewoon hoop geven. Morgen wordt het hopelijk beter." Inmiddels heeft Yoricks zus een donor gevonden en is ze succesvol geopereerd. "Gelukkig is 'tomorrow' voor haar aangebroken", zegt Yorick stralend.

