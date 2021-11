Late goal van Jelle Duin levert Jong AZ een punt op in Kerkrade

Op bezoek bij Roda JC heeft Jong AZ vanavond met 2-2 gelijkgespeeld. Jelle Duin zorgde in de 88e minuut voor de gelijkmaker. Yusuf Barasi maakte het andere Alkmaarse doelpunt in Zuid-Limburg.

Beide ploegen kregen het snel voor elkaar om te scoren. Vooral de 0-1 van Barasi was een mooie goal. Vanaf de rand van het strafschopgebied knalde de linksbuiten de bal in de rechterkruising.

De mannen van trainer Maarten Martens zagen Bryan Limbombe snel daarna voor de gelijkmaker zorgen. Jong AZ werd verrast door een diepte pass, waarna Dylan Vente de Belgische aanvaller bediende. Een verdediger op de lijn kon de tegentreffer niet voorkomen.

Blunder niet fataal voor Jong AZ

Jong AZ-doelman Sam Westerveld leek Roda JC in de tweede helft de overwinning te bezorgen. Hij schoot de bal zomaar in de voeten bij Vente, waarna de spits het buitenkansje wist te benutten. Gelukkig voor de keeper bleef het niet bij 2-1, want in de 88e minuut tikte Duin de bal achter Rody de Boer (ex-Telstar en AZ).

Het is voor Jong AZ het eerste punt na drie opeenvolgende nederlagen. De Noord-Hollanders staan nu elfde met twintig punten na vijftien duels.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Sedlacek, Berkhout, Dekker, Velthuis; Buurmeester, De Jong (Franken/79), Taabouni; Poku (Griffith/79), Duin, Barasi (Gemmel/79)