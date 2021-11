Gooise GGD: 'We lopen op een aantal fronten tegen grenzen aan'

De Gooise GGD heeft de afgelopen weken zwaar gehad met het aanbieden en uitvoeren van testen. René Stumpel, directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi- en Vechtstreek, zegt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag dat de situatie nog steeds onder controle is, maar dat er wel tegen grenzen aan wordt gelopen.

Stumpel beschrijft de afgelopen week als hectisch. "Wij hebben alle zeilen bij moeten zetten om meer testen mogelijk te maken en we zijn heel druk bezig geweest met de voorbereidingen op de boostercampagne die is begonnen", legt de GGD-baas uit. "Maar we lopen op een aantal fronten tegen grenzen aan."

Drie weken geleden noemde de GGD-directeur de situatie nog 'zorgelijk', maar zei ook dat de situatie onder controle was. Die controle is er nog steeds, maar Stumpel is zich wel meer zorgen gaan maken. "We zien dat het virus zich erg verspreidt en mensen krijgen er klachten van. Dus mensen laten zich meer testen", zegt Stumpel. "Met dat testen zijn wij natuurlijk erg blij omdat we zo het virus in de gaten kunnen houden."

Testafspraken

Zo is het maken van testafspraken bij de Gooise gezondheidsdienst vaak niet of laat mogelijk, iets wat Stumpel erkent. "Het kan soms zijn dat het landelijke systeem overbelast is en dat wij plek hebben en op sommige dagen zitten we wel vol."

Om deze problemen het hoofd te bieden neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst steeds meer personeel aan, in de hoop dat de vraag naar testen en het aanbod ervan weer in balans te brengen. Stumpel laat weten net zoveel personeel nodig te hebben als tijdens voorgaande golven. "Die mensen komen uit alle hoeken en gaten. Veel jonge studenten, maar ook ouderen die een bijdrage willen doen. Dat is heel plezierig om te zien."



Ondanks mogelijke 2G-maatregelen en de boostercampagne die de vraag om vaccinaties vergrootten zegt Stumpel dat de GGD wel in staat is voor zowel het prikken als het testen genoeg personeel aan te trekken.

