Eerste boosterprik in de XL-vaccinatiestraat van Schiphol gezet

Op Schiphol is vandaag de eerste boostervaccinatie tegen het coronavirus gegeven. De prik werd gegeven aan een mevrouw van 94 uit Badhoevedorp (niet afgebeeld). Op de eerste dag van het boosterprikken liep het alles behalve storm op Schiphol, in tegenstelling tot de naastgelegen teststraat. Daar worden de afgelopen dagen alle zeilen bijgezet om aan de grote vraag naar testen te voldoen.

De XL-teststraat is voor zover bekend de enige grote locatie in Nederland waar er zonder een afspraak getest kan worden. In het hele land kan er moeizaam een afspraak worden gemaakt via de overbelaste GGD-afsprakenlijn of online op coronatest.nl.

Vanwege de grote vraag naar coronatestafspraken hebben bijna alle GGD-locaties in Nederland de optie om zonder afspraak langs te komen geschrapt, op Schiphol na.

Dagrecord

Afgelopen woensdag haalde de XL-teststraat op Schiphol een dagrecord: er kwamen 3.144 mensen langs voor een test, onder wie 789 bezoekers die gebruikmaakten van de inloopmogelijkeid. Vandaag waren het er volgens de GGD Kennemerland wat minder: er zijn ruim 2.100 tests afgenomen, waarvan 400 zonder afspraak.

Boosterprik

Het loopt minder storm voor de boosterprik in de naastgelegen vaccinatiestraat op Schiphol. Volgens directeur publieke gezondheid Bert van de Velden van de GGD Kennemerland komt dat omdat de campagne ook pas vandaag is begonnen.

"De mensen hebben gisteren de uitnodiging voor de prik ontvangen", vertelt Van de Velden aan NH Nieuws. "Ik denk dat het een mooi begin is van een proces wat we hopelijk binnen een paar maanden kunnen afronden."

Het is volgens Van de Velden niet bedoeling dat belangstellenden voor de boosterprik zonder afspraak langskomen, zoals bij de teststraat. "Ik denk dat dat een kwestie is van goed geleide start van het proces, waarbij we ook goed willen zorgen dat mensen die ook de meeste noodzaak hebben aan het krijgen van de prik als eerste geholpen kunnen worden."

Flexibel

Van de Velden denkt dat er na verloop van tijd flexibel met de vraag en het aanbod van de boosterprik kan worden omgegaan. De boostervaccinatie wordt voorlopig alleen ingezet voor zestigplussers.