Expeditie Noord-Holland: leegstaande kerk omgebouwd tot luxueus woonparadijs

Door de woningnood hebben woningzoekende Noord-Hollanders momenteel niet veel te kiezen. In de stadscentra lijkt de zoektocht naar een geschikt huis bij voorbaat al kansloos. Maar al die leegstaande winkels, bedrijfspanden en kerken dan? Zijn dat geen prima plekken om te wonen? Dat zoekt presentator Koen Bugter uit in de derde aflevering van Expeditie Noord-Holland.

Internet én corona hebben er voor gezorgd dat veel bedrijven panden hebben moeten verlaten. Soms komen daar nieuwe winkels voor terug, maar soms ook nieuwe woningen. Bouwambassadeur van de provincie Lex Brans heeft als functie om het bouwen in Noord-Holland te versnellen. Ook volgens hem biedt toename van lege winkels kansen voor nieuwe woningen'. "De gemeentes zijn daar ook over aan het nadenken. Bestemmingsplannen moeten dan worden aangepast." Presentator Koen Bugter vraagt zich af of dat in deze tijd van woningnood niet te langzaam gaat? "We kunnen met elkaar kijken of procedures en processen gelijk kunnen laten lopen. Bouwkundig onderzoek, je gesprek, je regelgeving en je vergunning allemaal tegelijk. Daarmee neemt het risico wel toe, maar als het wel gaat lopen ben je veel sneller klaar." Monument Wie anno 2021 een nieuwbouwwoning in een stad wil betrekken, moet vaak lang zoeken. Gelukkig worden oude gebouwen steeds vaker omgetoverd tot nieuwbouw. De Nieuwe Haarlemse school uit 1895 is daar een voorbeeld van. Het monumentale pand is na jarenlange leegstand omgebouwd tot tien luxe woningen. "Het is voor de projectontwikkelaar best lastig geweest om het te regelen met de gemeente", zegt eigenaar Robert Hensel. "Je zit vast aan allemaal eisen, want het is een monument. Zo moest de voorgevel exact hetzelfde blijven als voorheen."

Een foto van klas 5 uit 1917 in de Nieuwe Haarlemse School - nu omgebouwd tot woningen. - Stichting Historisch Schoten

Op het oude schoolplein valt niet alleen een gezellig hofje op, maar ook een vreemde stalen constructie. Bewoner Harry van der Poll legt uit wat er aan de hand is: "Dat is door de gemeente bepaald. Bij tien huizen moet je twaalf parkeerplekken creëren, maar je zit vast aan de beperkte ruimte van het schoolplein. Er is daarom een lift bedacht, maar die wordt niet gebruikt. Alleen maar om aan alle regels te voldoen. Diegene die het wilde bouwen had al veel eerder plannen, want alle vergunningen duurde jaren. Dit was de truc om het toch voor elkaar te krijgen."

In Haarlem stond de Pastoor van Arskerk na zestig jaar dienst leeg en de succesvolle bloemist Dennis Weening wist er een gigantische en luxueuze woning van te maken. Daarnaast kon hij in het kolossale voormalige rooms-katholieke gebouw nóg twee woningen kwijt en die kon hij weer verkopen aan vrienden. "Het keukenblok is gemaakt met de originele lades uit de sacristie en de keukenplank is gemaakt van een kerkbank. In het oude Mariakapel staat nu een bad." Groot risico Weening nam een groot risico met het kopen van de kerk, "want er zat nog geen woonfunctie op in het bestemmingsplan. We moesten aan allemaal bouweisen voldoen. We hadden een vooronderzoek gedaan bij de gemeente en zei vonden het een kansrijk plan. Dat was ons enige zekerheid. Uiteindelijk mocht het. Dus je moet inderdaad lef hebben als je aan zoiets begint. Mijn moeder en oma woonde in deze wijk, Parkwijk, en kwam in deze kerk. Nu kookt ze voor mij op de plek waar ze als vroeger als kind naar toeging," aldus Weening.