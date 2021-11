Verkoopstalletjes weg omdat bijna niemand betaalt: "Ze rijden lachend weg"

Nora uit Breezand is zo klaar met de aardappelen die zonder te betalen worden meegenomen uit haar stalletje, dat ze stopt met de verkoop. "Alle lol is er gewoon van af op deze manier."

In het verkoopstalletje van Nora uit Breezand liggen nog een paar zakken aardappelen, maar als die weg zijn wordt ook het stalletje opgedoekt. "We stoppen ermee vanwege vandalisme en diefstal. Het kraampje is een keer in het water gegooid, alle aardappelen zwommen toen in de sloot. Ook wordt er zoveel gestolen dat het plezier er echt af is."

Volgens Nora worden er dagelijks aardappelen gestolen. "Vorig jaar gebeurde het eigenlijk niet, maar dit jaar lijkt het opeens zoveel vaker te gebeuren. We hebben zelfs een vrouw gehad die uitstapte, naar ons zwaaide, vriendelijk gedag zei en vervolgens niets in het kistje stopte."

Verpest

Ook buurvrouw Anoek stopte onlangs met de verkoop aan de kant van de weg, omdat er zoveel werd gestolen. "Ik baal er echt van. Je doet het omdat je je hobby met iemand wil delen. Je hebt er veel werk aan, maar het wordt gewoon verpest op die manier."

Wie nog wat aardappelen van Nora wil kopen moet snel zijn, in het stalletje ligt er nog een zak of vier.