Wat zeggen de cijfertjes? AZ wil NEC achterhalen; Ajax sterk zonder publiek

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de dertiende speelronde in de eredivisie. AZ krijgt vanavond het gepromoveerde NEC op bezoek. De club uit Nijmegen staat momenteel boven de Alkmaarders in de eredivisie. Voor Ajax lijkt de kans groot op drie punten na twee teleurstellende gelijke spelen.

41e duel zonder publiek: Sinds het begin van de coronapandemie heeft veertig wedstrijden zonder publiek afgewerkt. Daarvan werden er 24 gewonnen, acht verloren en speelde het acht keer gelijk. Bijna het hele afgelopen seizoen speelden de clubs in de eredivisie voor lege tribunes. Alleen in de dertigste speelronde (uit tegen Ajax) waren er fans in het stadion. Tegen NEC zal voor er het eerst sinds 16 mei geen publiek aanwezig zijn in Alkmaar.

Tweede keer tegen NEC dit seizoen: AZ speelde in de aanloop naar dit eredivisieseizoen al een keer tegen NEC . In Dirkshorn won het elftal van Pascal Jansen met 4-1 dankzij doelpunten van Myron Boadu, Zakaria Aboukhlal en Sam Beukema. De van Go Ahead overgekomen centrale verdediger maakte in het oefenduel tijdens zijn officieuze debuut voor de Alkmaarders liefst twee doelpunten.

Zespuntenwedstrijd: De wedstrijd tussen AZ en NEC is op voorhand misschien een 'makkie' voor de Alkmaarders, maar de bezoekers zijn bezig aan een sterke reeks. De promovendus staat achtste in de eredivisie en heeft momenteel drie punten meer dan AZ. Bij winst komen de Alkmaarders op gelijke hoogte.

RKC Waalwijk - Ajax

RKC won thuis pas één keer:

De kans lijkt groot dat Ajax morgen wint in Noord-Brabant. Op bezoek bij RKC werd in de 25 voorgaande edities pas één keer verloren. Dat gebeurde in 1988 onder leiding van trainer Kurt Liender. Ook in Amsterdam won RKC één keer (1999).

Goede reeks in Waalwijk:

De laatste zes bezoekjes aan RKC werden allemaal gewonnen door Ajax. In die zes wedstrijden scoorde de thuisploeg slechts twee keer. Vorig seizoen werd het 0-1 door een doelpunt van Sébastien Haller. Winnen is nu ook nodig, want de laatste twee competitieduels eindigden in 0-0 tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

Ten Hag tegen oude ploeg:

Het is voor Ajax-trainer Erik ten Hag een weerzien met zijn oude club. In het seizoen 1994/1995 speelde hij 31 wedstrijden voor de Waalwijkers. Ook ex-Ajacieden Jan Vertonghen, die namens RKC scoorde tegen Ajax in 2007, Thomas Vermaelen, Vurnon Anita en Kostas Lamprou speelden bij de club uit Waalwijk. Martin Jol, Peter Bosz, Adrie Koster en Fred Grim werkten ook bij beide teams.

Sterke reeks zonder publiek:

Ajax verloor slechts één van de laatste 33 wedstrijden zonder publiek. Dat was vorig seizoen in de Europa League tegen AS Roma. Sinds dat duel zijn de Amsterdammers in een leeg stadion acht wedstrijden op rij ongeslagen (zes gewonnen, twee gelijk). Ook Ajax speelde op 16 mei voor het laatst zonder supporters op de tribunes.

RKC Waalwijk - Ajax is morgen vanaf 18.00 uur live te volgen bij NH Sport op NH Radio.