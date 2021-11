Glen Faria klaar om weer in de schijnwerpers te staan: 'Wist niet meer wat ik wilde'

Pas toen Davina Michelle met zíjn nummer een hit scoorde, kreeg Glen Faria zin om zelf ook weer in de schijnwerpers te staan. "Ik was een tijdje weggeweest', vertelt Glen op NH Radio. "Ik wist niet meer wat ik wilde vertellen." Faria maakte twintig jaar lang zelf muziek, tot hij een jaar of vijf geleden voor anderen begon te schrijven. Dat droogde op. "Tot ik aan het merken was dat ik tussen vrienden en familie tè veel anekdotes aan het vertellen was. Toen dacht ik misschien moet ik dit weer op het podium gaan doen." En zo ontstond zijn eerste solo theatershow 'Hoe weet je dat', waarmee Glen nu in de theaters staat.

De titelsong 'Hoe weet je dat' gaat over je kwetsbaar op durven stellen, als man. "Dat je als man probeert je sterk te houden, geen emoties laat zien, waardoor mensen kunnen denken dat je onverschillig bent." Er was een periode in zijn leven dat hij dat zelf ook moeilijk vond, maar dat is veranderd: "Ze zeggen als je ouder wordt dan wordt je emotioneler. Daar ben ik echt wel een voorbeeld van."





In zijn eerste solo theatershow, staat Faria samen met twee muzikanten op het podium muziek te maken en verhalen te vertellen. Grappige, maar ook emotionele, over het vaderschap en zijn zoon Jaïr. "Ik heb een heel stuk over dat mijn zoon homoseksueel is en dat ik dat al zijn hele leven had kunnen weten, maar dat ik door waar ik opgroeide (in de Bijlmer) en door mijn machogedrag helemaal niet doorhad. Maar dat ik daardoor wel in hele grappige momenten terecht kom met hem." Bijvoorbeeld de keer dat ze samen naar de film The Lion King keken, toen Jaïr nog heel jong was. "Ik was natuurlijk Mufasa en hij Simba. En dat hij dan tegen mij zegt: Ik ben Nala!", lacht Glen. "Pas later denk je dan: Oh, ja, natuurlijk!".

Toeval

Die hit waarmee het allemaal opnieuw is begonnen voor Glen, was er trouwens bijna niet geweest. Die ontstond toevallig en diep in de nacht. Faria was nog aan het werk, met producer Morien van der Tang, een neef van John Ewbanks, die net als zijn oom, volgens Faria, 'iets heeft waardoor ze oorwurmen weten te creëren'. Die nacht lukte dat niet, want de twee werkten urenlang aan een liedje wat niks wilde worden.



Om vier uur 's nachts wilden ze ermee stoppen. "Ik stond met mijn jas aan", vertelt Glen, "en toen speelde Morien, op de piano dat legendarische melodietje, ik zei: Dit is een meezinger. En toen begon ik te schrijven. Ik denk dat ik het in een uurtje heb geschreven. Het melodietje, dat schakelde me aan." Het liedje waar ze de hele dag al aan hadden gewerkt, is trouwens nooit meer iets geworden.