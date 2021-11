Van 'incompleet' tot 'meer adem': dit doet vuurwerkban met beleving oud en nieuw

Het eerder vandaag aangekondigde vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling zorgt - logischerwijs - voor gemengde reacties. Waar de een opgelucht is dat er niets mag worden afgestoken, vindt een ander het een groot gemis.

Veel vuurwerkverkopers hebben hun voorraden al lang en breed in huis - BSR Agency/BSR Productions 2

In die laatste categorie valt Arjan de Boer (43) uit Volendam. "De grootste flauwekul die je maar kunt bedenken", spuit Arjan tegenover NH Nieuws zijn gal over het vuurwerkverbod. Nadat hij gisteren in het nieuws had gehoord dat het kabinet - in tegenstelling tot een flink aantal burgemeesters - geen voorstander was van een vuurwerkverbod, was hij nog opgelucht. Maar hoe anders is dat vandaag, als NH Nieuws hem vertelt dat het kabinet alsnog een draai heeft gemaakt?

Arjan vindt het verbod disproportioneel, omdat het aantal vuurwerkslachtoffers dat op de intensive care belandt volgens hem relatief klein is. "De meeste mensen gaan naar de spoedpost of de dokterspost, en dan weer naar huis." 'Invloed gering' Armand Girbes, hoofd van de intensive care in het Amsterdam, bevestigt die analyse in een verhaal op Volkskrant.nl. "De invloed op de ic is heel gering", zegt hij. "Het is zeldzaam dat iemand door vuurwerk op de ic komt. Wel zijn de operatiekamers eerder vol." De Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen zegt tegen de NOS het vuurwerkverbod een symbolische maatregel te vinden. "Ik vind het lastig dat het wordt gekoppeld aan de drukte in de acute zorg. Wij zien nu de drukte, wij hebben nu hulp nodig."

Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 - toen er geen vuurwerkverbod gold - raakten volgens VeiligheidNL landelijk zo'n 1.300 mensen gewond door vuurwerk. Een jaar later - toen er wel een vuurwerkverbod gold - werden er zo'n 400 slachtoffers geteld. Van hen werden er 108 behandeld op de afdelingen Spoedeisende Hulp. Iets meer dan vier op de tien slachtoffers (41 procent) moest zich laten behandelen aan brandwonden. 14 mensen liepen oogletsel op, bijna de helft van het aantal oogslachtoffers dat een jaar eerder viel.

Hoewel Arjan zich net als vorig jaar inhoudt, zal hij ook komende jaarwisseling wat vuurwerk afsteken, vertelt hij. "Normaal gesproken ga ik om zes uur 's avonds naar buiten met m'n gezin en dan stop ik om 2.00 uur 's nachts. Nu zal het wat minder zijn, maar ik ga wel wat afsteken om twaalf uur. Heb ik vorig jaar ook gedaan, want zonder vuurwerk is de jaarwisseling niet compleet." 'Liever permanent verbod' Joost Huijsing (69) uit Hilversum is tegenstander van consumentenvuurwerk, maar sprong bij het horen van het verbod voor de komende jaarwisseling toch geen gat in de lucht. "De reden waarom het nu wordt afgeblazen, vind ik niet goed", verwijst hij naar de poging van het kabinet om met het verbod overbelasting van de zorg te voorkomen. Hij begrijpt dat de zorg er geen vuurwerkslachtoffers bij kan hebben, maar zou veel liever zien dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden om daarmee de volksgezondheid, de natuur en het milieu te beschermen. "Veel mensen met luchtwegproblemen gaan dagen voor de jaarwisseling al niet naar buiten", vertelt hij. Zelf heeft hij geen aandoeningen aan de luchtwegen, maar wel twee viervoeters die eind december steevast in de stress schieten. "Voor de honden zijn we al een paar keer naar Frankrijk gegaan." Over de natuur maakt hij zich ook zorgen. "Er zijn onderzoeken gedaan naar de invloed van vuurwerk op de vogelwereld. Die beesten hebben het moeilijk en redden het vaak niet." Als het geknal zich zou beperken tot enkele uren, zou hij er geen bezwaar tegen hebben. "Maar het duurt twee maanden", zegt hij verontwaardigd. "Ik denk dat veel fervente tegenstanders van vuurwerk er geen problemen mee zouden hebben als er van 31 december 23.00 uur tot 1 januari 1.00 uur vuurwerk mag worden afgestoken."

Bijna zes op de tien deelnemers (59 procent) aan het NH Nieuws-panel (2.313 deelnemers) is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, zo bleek vorige maand. Toch was de groep voorstanders van een algeheel vuurwerkverbod in 2020 nog groter (65 procent). Dat dat percentage is afgenomen, heeft te maken met het reeds ingevoerde verbod op knalvuurwerk en pijlen.

"Ik snap wel dat nu vanwege corona opnieuw verboden wordt", zegt Vincent (49) uit Heerhugowaard. "Want moet je die al mensen er nu op de spoedeisende hulp en ic's bij willen hebben?" Hij vindt van niet, maar hoopt tegelijk dat het consumentenvuurwerk op termijn volledig wordt verboden. "Ik ben COPD-patiënt en kan daarom rond oud en nieuw niet naar buiten", verwijst hij naar de kruitdampen die hem rond de jaarwisseling de adem ontnemen. Daarnaast maakt hij zich zorgen over zijn hondje. "Die wordt bijna doodgekogeld met vuurwerk." En ook het vuurwerkvandalisme is voor hem reden om te pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod. "Ik woon hier aan een heel mooi park, maar er is geen vuilnisbak die het overleeft." 'Euro extra belasting voor vuurwerkshow' Als iedere inwoner van Heerhugowaard een euro extra belasting betaalt, kan de gemeente voor 65.000 euro vuurwerk inkopen en een centrale vuurwerkshow organiseren, bepleit Vincent. "Zoals na de kermis in Hoorn, waar vanaf pontons in het IJsselmeer vuurwerk wordt afgestoken." Hij blij is dat hij komende jaarwisseling naar buiten kan zonder het al te benauwd te krijgen, maar verwacht wel dat er meer illegaal vuurwerk wordt afgestoken. "Al die ritjes de grens over, om het uit het buitenland te halen." Bij een toename van zwaar illegaal vuurwerk van over de grens rijst ook de vraag of Nederlandse vuurwerkverkopers niet juist de oplossing zijn in plaats van het probleem. "Dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag, daar heb ik geen antwoord op", besluit Vincent.