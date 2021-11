Overdekt terras moet horecaondernemers Waagplein winter doorhelpen: "Heel hard nodig"

De hal van vijftig bij vijftien meter wordt gedeeld door alle horecaondernemingen op het Waagplein. Ralph Dieke van Berries Bar & Kitchen is tevreden met het resultaat. "Het ziet er geweldig uit en we zijn blij dat we de gasten wat kunnen bieden. Voor ons is het ook mooi dat we wat extra kunnen verdienen. Want het was een zwaar jaar."

Hoewel het vandaag nog prima terrasweer was, worden in de hal de laatste puntjes op de i gezet. De ramenlapper zorgt nog even voor blinkende ramen, het meubilair wordt op de juiste plek gezet en een paar mooie plantjes op de tafels kan ook geen kwaad.

Niet iedereen is blij met het winterterras. De Historische Vereniging Alkmaar en erfgoedstichting Adapt hebben eerder hun zorgen geuit over de hal. Toch dienen ze geen bezwaarschrift in tegen de omgevingsvergunning die de gemeente heeft afgegeven.

Kolossaal

Feiko Alkema van de Historische Vereniging Alkmaar gunt de horeca extra omzet maar het is volgens hem niet de bedoeling dat de hal elke winter terugkomt. "Dit is een kolossaal gebouw dat hier niet past op het mooiste plein van Alkmaar. We kunnen dit wel één keer tolereren om de horecaondernemers te ondersteunen maar daarna moet het weg."

"We willen niemand tegen de schenen schoppen', vertelt Ralph Dieke van Berries. "Misschien is het wel eenmalig maar laten we vooral kijken naar het feit dat we dit samen met alle horecaondernemers voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat het goed is voor Alkmaar en de Alkmaarders."