Van eenzame stolpboerderij naar zorgwoning dankzij verhuishulp: "Het is een doolhof"

'Een doolhof' was het voor de 69-jarige Marga Schutte uit Aartswoud om te verhuizen uit de stolpboerderij waar ze al meer dan dertig jaar woont. Ze is alleen en heeft geen kinderen. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland schoot haar te hulp om een passende woning te zoeken. Sinds deze week woont zij in een zelfstandige zorgwoning in Spanbroek. Schutte: "Ik moest echt vertrekken, lichamelijk ging het niet meer."

Marga is lang niet de enige die eenzaam in een buitengebied woont. Veel West-Friese ouderen wonen afgezonderd en zorgbehoevend op het platteland. Dat constateert Willem Bakker van stichting Ouderennetwerk West-Friesland. "Zij zijn daar niet meer gelukkig. Ze zien alleen zó op tegen een verhuizing en alles wat daarbij komt kijken, dat ze maar blijven zitten."

Van eenzame stolpboerderij naar zorgwoning - NH Nieuws

Al veertien jaar zet hij zich in voor de doelgroep, met vaak een krimpend sociaal netwerk. Velen hebben geen toegang of kennis van het internet. Bakker: "Hulp of zorg aanvragen kan erg ingewikkeld zijn. Onze doelgroep heeft daar vaak niet de kennis, kracht en assertiviteit voor." Zorgbehoevend Marga Schutte had jarenlang een dierenpension aan huis. Kort geleden overleed haar man, kinderen had zij niet. Momenteel is ze herstellende van een niertransplantatie en heeft steeds meer zorg nodig. Ze zocht op internet maar kwam in een doolhof van zorgaanbieders en makelaars terecht. Schutte: "Je verdwaalt helemaal. Het is een doolhof." Via buurtzorg die bij haar thuiskwam, komt ze terecht bij Willem Bakker. Nog geen twee maanden later is er voor haar een passende, zelfstandige zorgwoning gevonden in Spanbroek. Verhuiswens Om ouderen bij hun verhuiswens te helpen slaat het Ouderennetwerk de handen ineen met makelaar Geert Klaver, om zo West-Friesen op een eerlijke manier aan een passende, kleinere woning te helpen. "Vaak helpen de kinderen bij de verkoop, maar dat gaat lang niet altijd op”, aldus Geert.

Quote "Je verdwaalt helemaal. Het is een doolhof" Marga schutte (69), verhuiswens

Als specialist in stolpboerderijen, zet hij de verkoper op het goede spoor richting een woning die wél goed past. Klaver: "Onkunde doet dwalen, dat is wat je ziet. Het is vaak superspannend ook omdat er vaak heel veel emotie in een stolpboerderij zit, die vaak al generaties meegaat." En dat bevordert de doorstroom. "Als dit soort stolpboerderijen weer vrij komen voor andere mensen, komt er meer stroming in de markt." Erfdelen Een volgende stap zou volgens Klaver zijn om 'erfdelen' mogelijk te maken, een nieuwe vorm van wonen. "Die oproep doe ik dan ook aan de politiek om dat te stimuleren zodat boerderijen als deze kunnen worden gesplitst in eenheden waarbij meerdere mensen kunnen samenwonen en het ook recreatief gebruikt kan worden. Wellicht had deze bewoonster er dan nog langer kunnen blijven wonen. Dat zou de 'next step' wat mij betreft zijn." Stichting Ouderennetwerk hoopt via deze weg nog veel meer ouderen aan een gepaste woning te kunnen helpen. "We hopen dat ouderen ons zullen weten te vinden zodat we hen eerlijke hulp kunnen bieden en langer op zichzelf kunnen laten wonen."