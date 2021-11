Bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis erg bezorgd over komende weken: "Gaat kritisch worden"

Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, maakt zich grote zorgen over de drukte in zijn ziekenhuis voor de komende weken. Dat vertelt hij in zijn wekelijkse update aan mediapartner Haarlem105 . Hij verwacht de effecten van het grote aantal positieve tests over een dag of tien te gaan merken in het Spaarne Gasthuis, waar alle zeilen al worden bijgezet om ook de reguliere zorg te kunnen blijven bieden.

"We verwachten nog heel veel opnames die nog moeten komen, terwijl we eigenlijk al behoorlijk vol beginnen te liggen. Dus het wordt heel kritisch", vertelt van Schaik.

"De totale IC-capaciteit is iets minder dan dat we hadden dan tijdens de vorige golven. Dat heeft toch ook te maken met beschikbaar personeel. We zien dat op de IC een steeds groter deel wordt opgeslokt door coronapatiënten en dat heeft een gevolg voor de gewone zorg. Dat betekent dat je minder IC-bedden hebt voor de gewone zorg en dat merken we nu ook."

Uitbreiding van de corona-afdeling

De 'gewone' corona-afdeling in het Spaarne Gasthuis wordt deze dagen uitgebreid. "Dat betekent dat je personeel van andere afdelingen moet mobiliseren om daar te komen werken", aldus van Schaik. Aangezien covid-patiënten gemiddeld twee weken een bed bezet houden, merkt hij dat het systeem 'verstopt' aan het raken is. Een deel van de operaties, denk bijvoorbeeld aan chirurgische ingrepen aan heupen en knieën, wordt daarom weer uitgesteld.

Afgelopen week overleden er in één nacht vier covid-patiënten in het Spaarne Gasthuis. Van Schaik ziet een tweedeling in de coronapatiëntem die worden opgenomen. "Het gaat om een groep oudere patiënten, globaal 80-plussers die bijvoorbeeld al hartziekten of longproblemen hebben. Die lopen al langer bij een dokter. Die groep is vaak gevaccineerd, krijgt corona en wordt dan toch zieker dan dat je had gehoopt. Als je kijkt naar de 60-minners, dan zie je dat daar een groot deel niet van gevaccineerd is."

'Drie spannende weken'

Van Schaik hoopt dat mensen wegblijven uit grote groepen en zich aan de basismaatregelen blijven houden. Dus vooral thuiswerken, handen wassen en afstand houden. Hoe de komende weken in zijn ziekenhuis gaan verlopen, is nu afwachten. Hij durft niet te voorspellen wanneer het Spaarne Gasthuis helemaal 'vol' ligt. "Ik ga niet speculeren. Het aantal mensen wat we nu opnemen wisselt, het is nu tussen de 4 en 8 per dag. Ik denk dat de komende drie weken hele spannende weken worden."