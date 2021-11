De verdwenen stad: chiquer dan de Gouden Bocht zal het nooit meer worden

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer is dat de Herengracht en dan met name het chicste deel daarvan, de Gouden Bocht.

En dat wil wat zeggen: het museum biedt onderdak aan de beste en bekendste schilders uit de geschiedenis: van Rembrandt en Vermeer tot aan Van Gogh. "De lichtval maakt het zo bijzonder. Het is een hele mooie zomerse dag. Maar hoe die zon op de vlaktes van die muren valt, ik vind het beeld en beeld schoon." Lammertse steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Ook die Herengracht, die bijna helemaal stil is en de weerspiegeling van die huizen erin. Je wil daar toch zo lopen. Dat gevoel weet hij te bereiken."

De Gouden Bocht, ligt tussen Vijzelstraat en Leidsestraat in. Hier bouwden de allerrijkste lieden in de zeventiende eeuw hun stadspaleizen. Schilder Gerrit Berkheyde maakte een prachtig schilderij van de gracht in aanbouw, dat in het Rijksmuseum is te bewonderen. Curator Friso Lammertse noemt het zelfs "een van mooiste schilderijen van het Rijks."

"Chiquer dan dit wordt het niet in de zeventiende eeuw", zegt Lammertse wijzend op het schilderij, "en misschien later ook nooit meer." De Gouden Bocht is op het moment van schilderen nog niet klaar, er zijn nog percelen open. "Per opbod waren de percelen te koop. Als je nog meer geld had, kocht je er twee. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, dat je een dubbel huis neerzette. Het zijn paleizen. De aller chicste kopen zelfs vier percelen: twee aan de Herengracht en twee aan de Keizersgracht. Dan hebben ze binnenin een tuin en aan de Keizersgracht een koetshuis met stallen. Maar dan moest je wel heel rijk zijn."

Kwaliteit

Op de brug van de Vijzelstraat staan we op de plek waar Berkheyde 350 jaar geleden ook stond. Het aanblik is min of meer hetzelfde. Toch is er volgens architectuurhistoricus Pieter Vlaardingerbroek het nodige veranderd of in een gewijzigde staat.

"Waar nu het Prins Bernhard Cultuurfonds zit, was vroeger een mooi classicistisch pand en als je dat nu bekijkt, is er een hele achttiende-eeuws kuif op is gezet. De basisstructuur zit er nog in, alleen het is gemoderniseerd in de achttiende eeuw om het modieus te maken."

Kijkend naar het schilderij van Berkheyde (op een ansichtkaart) zegt Vlaardingerbroek: "Je moet de Gouden Bocht eigenlijk zien als een vinex locatie. Het is hier natuurlijk buiten in de zeventiende eeuw. Het centrum is de Dam, dat is het echte hart van de stad. Dit is de plek waar je buiten kunt wonen: ruim en groen."

"De rijke Amsterdammers woonden hier, die daarna de banken zijn begonnen. Later zijn die bankkantoren hier zelf gaan zitten en zijn de mensen verhuisd naar Hilversum of Haarlem. Maar je ziet de kwaliteit en duurzaamheid van het gebied. Met kleine veranderingen blijft het bruikbaar."