Definitief geen woningbouw op 't Visnet: het blijft een multifunctionele locatie

Jarenlang heeft 't Visnet aan de Ruyterstraat in Huizen te koop gestaan. Eindelijk heeft het pand een nieuwe bestemming gekregen. Het gebouw is in erfpacht gegund aan Rebel's begrafenisonderneming. De multifunctionele functie van de locatie blijft bestaan.

Nu komt het pand in handen van uitvaartondernemer Rebel. De eerdere optie die in de gemeenteraad besproken werd als mogelijke locatie voor woningen is hiermee van de baan.

"Dit is eigenlijk de enige neutrale locatie binnen de gemeente waar je een uitvaart kunt houden, vertelt de kersverse gebruiker Mijndert Rebel. "We houden natuurlijk ook veel kerkelijke uitvaarten, maar er zijn er genoeg die geen verbintenis hebben met de kerk."

Verduurzamen en naar de moderne tijd

De beslissing om het gebouw in erfpacht te gunnen aan Rebel is pas gisteren avond definitief genomen. Hele concrete plannen voor een grote verbouwing zullen de komende tijd worden gemaakt. "En dat is nodig. We willen verduurzamen en het gebouw moet echt naar de moderne tijd worden gebracht. Ook het grote orgel dat nu in 't Visnet staat zal worden vervangen door een ander exemplaar."

Rebel benadrukt dat het multifunctionele karakter van het pand zal blijven bestaan. "Ook voor uitvaarten van andere ondernemers blijft het gebouw beschikbaar. Maar er blijft ook gewoon plaats voor iets als een schoolmusical. Ook de mooie herinneringen die je maakt in het leven horen er bij. We zullen er wel heel goed op letten dat die twee niet door elkaar gaan lopen. Het zal nooit zo zijn dat schoolkinderen hier per ongeluk een kist tegen komen."