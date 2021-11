Automobilist overleden na crash in sloot in Wervershoof

Een automobilist is vanmiddag overleden bij een auto-ongeluk in Wervershoof. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. De auto kwam in een sloot aan de Ketellap terecht.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Ook zaten er geen andere personen in de auto. Toedracht onduidelijk Hoe de auto in de sloot terecht is gekomen, is op dit moment niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen uitspraken.