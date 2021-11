Geen schaatsbaan in centrum Amstelveen door hoge aantal coronabesmettingen

Dit jaar geen kunstijsbaan op het Stadsplein in Amstelveen. In verband met het huidige aantal coronabesmettingen zet de organisatie een streep door de ijsbaan en Winter Village.

"Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest om te bekijken of er opties en mogelijkheden waren om ons jaarlijkse ijspret toch eventueel in een aangepaste vorm door te kunnen laten gaan. Helaas komen wij keer op keer op een teleurstelling uit en is het niet haalbaar binnen de gestelde maatregelen", meldt de organisatie op Facebook.

De schaatsbaan op het Stadsplein is de laatste jaren een traditie geworden die veel Amstelveners waarderen. Ook scholen en verenigingen maakten graag gebruik van de ijsbaan. Daarnaast is de ijsbaan een populaire ontmoetingsplek waar families, vrienden en bekenden elkaar graag ontmoeten onder het genot van een glühwein of een beker warme chocomelk.

Vorig jaar moest Winter Village ook al worden afgelast door de coronacrisis.