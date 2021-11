Ongeloof om vuurwerkverbod, verkopers blijven met honderden kilo's zitten

Verbazing en onbegrip van Noord-Hollandse vuurwerkverkopers: ze reageren verrast nu er komende jaarwisseling tóch weer een vuurwerkverbod gaat gelden. Het kabinet besloot gisteren dat dat vuurwerkverbod er dit jaar niet zou komen, maar gaat vandaag na veel kritiek van gemeenten en burgemeesters toch overstag. Vuurwerkverkopers snappen er hélemaal niks van. "Ik ben des duivels", zegt 'Mister Vuurwerk' André Tertsch.

"Ik begrijp dit totaal niet", vertelt Reinier Kuijk van Bofi Vuurwerk Zaandam. "Wij zijn niet het probleem, wij zijn juist een oplossing in het probleem: wij geven veilig vuurwerk, vuurwerkbrillen en adviseren mensen hoe ze het vuurwerk zo veilig mogelijk kunnen afsteken. We zijn de oplossing, maar we worden gezien als het probleem." Het demissionaire kabinet laat namelijk weten dat de druk op de ziekenhuizen door corona hoog is, en dat daar geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop kunnen komen. Daarom wordt er net als vorig jaar een vuurwerkverbod ingesteld. Toen gebeurden er flink minder ongelukken: in plaats van ruim duizend gewonden, waren dat 'slechts' 383 gevallen. 'Belachelijk' Onzin, vinden regionale vuurwerkverkopers. "Cijfers wijzen uit dat vuurwerk geen druk uitoefent op de zorg. Het kabinet gebruikt cijfers die niet kloppen. Het is in één woord belachelijk wat er gebeurt", zegt 'Mister Vuurwerk' André Tertsch uit Haarlem, waar overigens komende jaarwisseling sowieso al een vuurwerkverbod zou gelden. Hij gelooft eigenlijk niet dat álle burgemeesters achter het verbod staan. "Laat ze maar openbaar maken dat élke burgemeester dit zo vindt", zegt hij.

Tertsch kan er flink pissig over worden: "Ik ben des duivels. Er wordt hier een heel vies spelletje gespeeld. Er wordt niet naar onze kant geluisterd: als wij zeggen dat er met schaatsen zo'n 40.000 man op de eerste hulp belandt, wordt dat weggewuifd. Ik heb het idee dat ze sowieso van vuurwerk af willen en corona gebruiken om het er doorheen te duwen. Laat ze er dan tenminste eerlijk over zijn, dan weet iedereen waar hij aan toe is." 'Zwakke ruggengraat' Ook vuurwerkverkoper Cees Dekker uit Medemblik snapt de redenatie van het kabinet niet meer. "Zo'n verbod is niet langer onderbouwbaar. Het kabinet heeft een heel zwakke ruggengraat", zegt hij, doelend op de beslissing die gisteren was genomen.

"We hadden al aanpassingen gedaan, die niet eens zijn gecheckt. Er is al een verbod op pijlen en 'single shots', daar kon veel schade mee worden veroorzaakt. Het enige wat met zo'n verbod wordt gedaan, is het stimuleren van illegale handel. Vorig jaar draaiden Duitse webwinkels 800 procent meer omzet." Kuijk valt hem bij: "Ik verwacht dat de illegaliteit en ongelukken gaan toenemen. Ik vind het een heel onverstandige actie." Financiële problemen Los van de boosheid die het verbod opwekt, is er ook een zekere verslagenheid bij de verkopers te bespeuren. Want wéér een jaar met de voorraad blijven zitten, die al lang en breed besteld is. "Ik heb alles al ingekocht", zegt Tertsch. "Weer hetzelfde verhaal als vorig jaar. Toen had ik er vrede mee, echt waar. Corona was nieuw. Maar het is nu gewoon niet zo dat vuurwerk de zorg belast, waarom moet het dan toch verboden worden?" Kuijk zegt al hoofdschuddend: "De eerste ladingen zijn zeker al aangekomen. Wat ermee gaat gebeuren... Goede vraag. Ik verwacht grote problemen door gemiste inkomsten. Wij zijn een vuurwerkbedrijf, niets anders. Dit gaat financiële problemen geven."

"De folders waren we al mee bezig, die zijn zelfs al gedrukt", vertelt Tertsch. "Ik heb m'n hele hebben en houden, m'n ziel in mijn bedrijf gestopt. En dat wordt gesloopt. Ik kan hier zo boos om worden. Wat er ingekocht is, ligt er nog van vorig jaar en zal er wel weer blijven liggen. Misschien moet het wel vernietigd worden... Wie gaat die kosten dragen? Of de opslagkosten en mijn winst en verlies? Wij zitten met duizend-en-één vragen." Bestellingen annuleren Ook Dekker verwacht problemen: "Het inkopen is allang gebeurd. Er staat voor zo'n 20 tot 25.000 duizend euro in bestelling. Ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten. Het zijn honderden kilo's, kan ik het bij jou kwijt?" Er valt een stilte. "Misschien kan ik het nog deels annuleren..."