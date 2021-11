Horecadeel Amsterdamse studentenbioscoop Kriterion moet dicht vanwege slechte controle QR-code

Het horecagedeelte van de Amsterdamse studentenbioscoop Kriterion is op last van de gemeente gesloten. Het bioscoopgedeelte blijft wel open. De sluiting geldt voor een week.

Handhavers van de gemeente constateerden drie overtredingen en dat is volgens de regels genoeg om het horecagedeelte te sluiten. Kriterion maakte in september een bericht op Facebook duidelijk niet te controleren op de QR-code. De bioscoop kreeg toen een waarschuwing. "Vervolgens hebben we zo goed als het kon coronatoegangsbewijzen van onze bezoekers gecontroleerd", zei het bestuur eerder deze week.

Het bestuur van de bioscoop kondigde eerder deze week al aan bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.