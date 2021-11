De Peiling: Na Oostenrijk moet ook Nederland een vaccinatieplicht invoeren

De coronacijfers blijven de laatste weken maar stijgen en stijgen: afgelopen week sneuvelden opnieuw de dagrecords. Ook in Oostenrijk gaat het niet goed. Het land gaat vanaf maandag in een totale lockdown. Dat heeft bondskanselier Alexander Schallenberg bekendgemaakt. Ook gaat het land als eerste van Europa een nationale vaccinatieplicht invoeren. Wat vind jij van een vaccinatieplicht?

In Oostenrijk is de vaccinatiegraad relatief laag met zo'n 65 procent. Het gaat er niet goed met de coronacijfers, het land heeft de meeste besmettingen van Europa, schrijft RTL Nieuws. Afgelopen maandag stelde het land al een lockdown voor ongevaccineerden in. Vanaf aankomende maandag gaat het hele land in lockdown voor twintig dagen.

Later volgt de veelbesproken 2G-regel, waarmee alleen gevaccineerde en genezen burgers een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen.

Vaccinatieplicht

Vanaf 1 februari voert Oostenrijk voor iedereen de vaccinatieplicht in. Wie dan nog niet is geprikt, wordt ertoe verplicht. "Het is niet gelukt genoeg mensen te overtuigen zich te laten inenten", zegt bondskanselier Schallenberg. "We moeten de realiteit onder ogen komen. Daarom hebben wij een zeer moeilijke beslissing genomen. Er komt een nationale vaccinatieplicht."

Er is nog wel een wet nodig die goedgekeurd moet worden door het parlement om de plicht door te voeren.

Stijgende besmettingen

Ook in Nederland stijgen de besmettingen. Gisteren testten ruim 23.000 mensen positief op corona. Het Outbreak Management Team komt vandaag samen om te praten over de snel stijgende coronabesmettingen en het invoeren van 2G-regel.

Gelet op de huidige coronacijfers, de onverminderde druk op de zorg is de stelling van de Peiling vandaag: Na Oostenrijk moet ook Nederland een nationale vaccinatieplicht invoeren.