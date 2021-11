Streep door Larense schaatsbaan: "We duimen voor een later moment"

Laarders moeten het vanaf volgende week naar alle waarschijnlijkheid doen zonder de traditionele schaatsbaan van Winter Village. Net als vorig jaar dreigen de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Toch is er nog wel een klein sprankje hoop om de baan later neer te zetten.

Winter Village Laren

"Dit is altijd zo een heerlijk evenement", verzucht woordvoerster Manouk Meeder. "We hebben er echt alles aan gedaan om Winter Village Laren door te laten gaan. We hebben gekeken naar een aangepaste vorm. Maar we hebben de horeca-inkomsten nodig om kiet te kunnen spelen."

De organisatie kon de beslissing niet langer uitstellen. Na het weekend zou de opbouw beginnen. "We hebben nog net de grootste investeringen op een redelijke manier weten te cancelen. Daarom moesten we nu een keuze maken." Sprankje hoop In overleg met de gemeente Laren is het wel gelukt om een nieuwe datum te prikken die iets verder in de toekomst ligt. De gemeente heeft goedkeuring gegeven om het evenement plaats te laten vinden van vrijdag 24 december tot en met zondag 6 februari. Uiteraard mits de gestelde voorwaarden dit tegen die tijd toelaten. Door de nieuwe datum kan een definitieve beslissing worden uitgesteld tot na de persconferentie op 3 december. Of het gaat lukken is natuurlijk nog maar de vraag, maar Manouk houdt een sprankje hoop.