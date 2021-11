Peter 'Massa is Kassa' Gillis zorgt voor drukte in winkelcentra

Miljonair Peter Gillis, bekend van een reality televisieprogramma op SBS6, was gistermiddag in Alkmaar en Heerhugowaard. Bij Readshop in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare signeerde hij zijn biografie ‘Massa is Kassa’. Zijn aanwezigheid zorgde voor drukte en een rij voor de winkel.

Na de signeersessie in Alkmaar bracht een limousine Gillis naar winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard, waar het signeren verder ging bij de Bruna, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De succesvolle ondernemer in vakantieparken startte in 1986 zijn bedrijf en daarmee heeft hij ondertussen een flink marktaandeel in de Benelux. Bij een groot publiek is hij inmiddels populair door de realityserie ‘Familie Gillis: Massa is kassa’.