Wat is dat paarse licht in die kas langs de Markerwaardweg?

Op verschillende plekken in West-Friesland zie je het de laatste jaren: kassen met paars licht erin. Langs de Markerwaardweg bijvoorbeeld bij Wervershoof. De kassen met geel licht zijn een veel bekender beeld. Daarom ging verslaggever Sander Huisman op bezoek bij de familie Schouten in die specifieke kas langs de Markerwaardweg. Joris Schouten is de jongste generatie in het familiebedrijf dat al zo’n 90 jaar bestaat, en hij beantwoordt de vraag: wat is toch dat paarse licht?

In de jaren ’30 van de vorige eeuw begonnen twee broers al op jonge leeftijd het familiebedrijf Schouten. Ze waren nog tieners die begonnen met groente kweken. Later is het bedrijf overgegaan op tulpen en kwam er een tweede generatie in het bedrijf. In de kas met paars licht staan nu ook tulpen. De ooms van Joris Schouten zijn inmiddels al gestopt in het bedrijf, maar zijn vader stopt over een paar jaar pas. Daarna zal Joris het bedrijf volledig overnemen. De vader van Joris experimenteerde jaren geleden al met blauwe en rode TL-verlichting, maar dat leek nog niet zoveel te doen. Maar toen de zwager van Joris de optie zag in de tuinbouw om verschillende soorten LED-verlichting te gebruiken, zijn ze voorzichtig wat proefopstellingen gaan maken. Inmiddels is het juiste lichtrecept voor verschillende tulpen uitgedokterd, en is zo’n driekwart van de kassen langs de Markerwaardweg voorzien van de juiste LED-verlichting. Artikel gaat verder onder de foto:

Paars licht in de kassen van Schouten lands de Markerwaardweg. - Sander Huisman / WEEFF

Het paarse licht is een combinatie van rood, wit en blauw licht. In de sterkte zoals het in de kas van de familie Schouten hangt is het geen volledige vervanging van daglicht, maar het wordt gebruikt om in de donkere korte dagen de dag wat te verlengen, vertelt Joris. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland