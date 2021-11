Nog geen nieuwe verdachten gepakt voor reeks overvallen, Alkmaarder (27) langer vast

De Alkmaarder die twee weken geleden is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke overval op Berkhouter Sjaak blijft nog zeker twee maanden in voorlopige hechtenis. De 27-jarige is op dit moment de enige die vastzit voor mogelijk een reeks overvallen in de regio van Alkmaar en Hoorn. Dit laat het openbaar ministerie weten aan NH Nieuws.

Het onderzoek is nog in volle gang en formeel is op dit moment nog niet duidelijk wat de rol van de Alkmaarder precies is geweest op die avond in juni, waarbij de 72-jarige Sjaak werd doodgeschoten.

De politie heeft wel al te kennen gegeven dat zij denken dat een bende overvallers, eventueel in wisselende samenstellingen, ook overvallen heeft gepleegd bij een gezin in Heerhugowaard, Avenhorn en nog drie woningen en één tankstation.

Grof geweld

Alle keren werd er grof geweld gebruikt en lijkt er te zijn gezocht naar cash. Bij een overval in Noord-Scharwoude zijn ze daders wel op beeld vastgelegd. Dit leverde al vijftien tips op, maar leidde tot nu toe dus nog niet tot verdere arrestaties. Het tipgeld staat op 65.000 euro.