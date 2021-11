Hilversum wil mogelijk een proef starten met flitspaal die geluidsoverlast detecteert

In oktober van dit jaar kondigde de gemeente Amsterdam al aan een proef te starten met geluidsflitspalen. Hilversum houdt de resultaten van Amsterdam nauwlettend in de gaten. Als dit nieuwe type flitspaal een succes blijkt, zal ook de gemeente Hilversum mogelijk overgaan tot het plaatsen van de geluidsflitspalen.

"Vorig jaar zomer begon het echt op te vallen", vertelt het raadslid. "Het was net na de eerste lockdown en er waren veel mensen overdag thuis. Het aantal meldingen ging sterk omhoog. Het gaat hierbij echt over 'huftergedrag'. Expres hard remmen of extra snel optrekken. De dingen die totaal niet nodig zijn. We zijn in iedergeval blij dat het college nu serieus naar deze maatregelen wil kijken."