Stichting Stadslandbouw is het erover eens: "Voedselbos gaat er komen"

Het bestuur van de stichting Stadslandbouw in Hoorn is teleurgesteld over het gemeentelijke oordeel dat ze geen voedselbos nabij Hoorn80 mogen realiseren. Als het aan hen ligt, komt het voedselbos er alsnog. Dat laten ze weten in een inhoudelijke reactie op de eerdere afwijzing van de gemeente. "Wij hebben met de grootst mogelijke verbazing kennis genomen van het besluit van het college B&W", zo valt te lezen in hun verklaring.

De gemeente Hoorn liet op 17 november weten geen heil te zien in een voedselbos in de groenstreek tussen Opperweg en bedrijventerrein Hoorn80. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad middels een brief laten weten.

"Het college komt tot de conclusie dat de plannen van de stichting niet op deze locatie passen (...). Uit recent natuurwaardenonderzoek, in opdracht van de gemeente, op verzoek van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, blijkt dat de acties en plannen van de stichting een negatief effect hebben op de flora en fauna op deze groenstrook."

Verbazing

Het bestuur van de stichting Stadslandbouw heeft dan ook met verbazing gereageerd op de uitspraken van het college B&W. Volgens de stichting is er vanaf augustus vorig jaar juist intensief en goed overlegd geweest over de locatie waarop een voedselbos en bijenstal, met het oog op de bevordering van de biodiversiteit, kon worden gerealiseerd. "Stichting Stadslandbouw en de gemeente waren het met elkaar eens, dat de groenstrook hierdoor zou

opknappen en de biodiversiteit zou worden bevorderd", staat verder te lezen in de verklaring van de stichting.

Al snel viel het oog op een locatie bij de Stijgbeugel in Zwaag, geeft het bestuur aan, maar na wederzijds goedvinden van wethouder Simon Broersma, bleek de groenstrook bij Hoorn een betere locatie voor een voedselbos en een bijenstal.

Het is volgens de stichting een locatie waar 'omwonenden geen last ondervinden' en tevens kan 'worden afgesloten', omdat het gebied met water is omringd, zo valt te lezen in regelmatige mailverkeer tussen de gemeente en het bestuur, wat in handen is van NH Nieuws/WEEFF. Daarbij is de locatie zwaar verwaarsloosd door afvaldumpingen. "Dit heeft de wethouder zelf ook vastgesteld."

Volgens de stichting hebben zij in november vorig jaar toestemming gekregen om te verhuizen naar bedrijventerrein Hoorn80, mits er een voedselbos met een bijenstal als ontmoetingsplek en educatief centrum zou komen. Daarbij werd ook de verplaatsing van de bijenstal in maart door de gemeente goed goedgekeurd, laat de stichting weten.

Illegaal bomenkap

De stichting heeft op februari dit jaar een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie, waar wethouder Simon Broersma bij betrokken was. "De gemeente wekt in haar brief echter de indruk dat zij hiervan niet op de hoogte is, aangezien zij stelt dat de plannen drastisch door ons zouden zijn gewijzigd." Ook stelt de gemeente dat dit burgerinitiatief 'slechts een idee is'. Dit vindt het bestuur echter onjuist. "In de subsidieaanvraag staat precies vermeld wat wij op deze groenstrook gaan realiseren", aldus het bestuur. "Ook de wethouder alsmede betrokken ambtenaar is eerder daarvoor gevraagd om hierover input te leveren."

Het college B&W gaf in haar brief aan dat het vertrouwen in een samenwerking met de stichting 'ernstig geschaad is'. Dit komt omdat de stichting in april een bos van 700 m2 − eigendom van de gemeente − had 'uitgedund', in de veronderstelling dat dat mocht. De gemeente deed aangifte.

"In december vorig jaar gaf de wethouder aan dat uitdunning van de bosschages moest plaatsvinden in verband met de omvorming naar fruitbomen. De locatie die nu is gedund voor deze activiteiten, betreft slechts − naar boven afgerond − 3 procent van het totale gebied, zodat aan de voorwaarde van de wethouder om het grootste deel van de bosschages te laten staan ruimschoots is voldaan", laat het bestuur in hun verklaring weten.

Negatief effect op biodiversiteit

Uit onderzoek, in opdracht van de gemeente, bleek dat de acties en plannen van de stichting een negatief effect zou hebben op flora en fauna. Dat is volgens de stichting nooit vastgesteld. Onderzoeksbureau Landview, een organisatie die bodemonderzoek uitvoert, constateerde in januari dit jaar dat 'op grond van deze resultanten van dit onderzoek geen risico's bestaan voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik van het voedselbos'. De gemeente reageerde hierop enigszins positief en opgelucht, aldus het bestuur, gezien de reacties vanuit de gemeente: 'goed nieuws' en 'gefeliciteerd'.

Dat er geen risico's blijken te zijn, blijkt ook uit een nader rapport van Altenburg & Wymenaga (A&W), een onderzoeksbureau dat door de gemeente werd ingeschakeld, laat de stichting weten.

Het bestuur is dan ook teleurgesteld in het oordeel van de gemeente. Het bestuur geeft aan aan 'niets liever dan een gesprek met de gemeente om in goed overleg naar een oplossing te zoeken voor dit probleem'. Ondanks de toenadering weigert de gemeente 'ieder gesprek', meldt het bestuur in hun verklaring.

De gemeente Hoorn heeft de verklaring vanuit Stichting Stadslandbouw nog niet kunnen inzien. Hierdoor kan de gemeente nog geen inhoudelijke reactie geven.