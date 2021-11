Inbraak bij juwelier in Wognum: politie zoekt getuigen

Bij een juwelierszaak aan de Boogerd in Wognum is vannacht ingebroken. Er liggen veel glasscherven en het pand is afgezet met lint.

Rond kwart over vier vannacht kreeg de politie een melding binnen van een inbraak bij de juwelier. Drie mannen zouden na de inbraak zijn weggerend in de richting van de Lidl. Politieagenten hebben nog gezocht naar het drietal, maar werden nergens meer gevonden. De juwelier in sieraden, horloges en klokken is al sinds 1982 een begrip in Wognum. Hoe groot de schade is, is vooralsnog niet bekend. Meerdere getuigen zijn al gehoord, maar de politie is op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de juwelierszaak.