LIVE NH Sport met Jong Ajax - FC Volendam en Telstar - ADO Den Haag

Na een weekje pauze vanwege de interlandperiode komt FC Volendam vanavond weer in actie tegen Jong Ajax. Telstar voetbalde vorige week gewoon door en pakte een verdienstelijk punt bij De Graafschap. Nu is ADO Den Haag de tegenstander. De poorten van de stadions zijn voor publiek gesloten, maar je kunt de wedstrijden wel gewoon live op de radio volgen bij NH Sport.

FC Volendam is inmiddels dik drie maanden ongeslagen en treft met de beloften van Jong Ajax eveneens een team in vorm. Na een moeizaam begin van de competitie is de ploeg van trainer John Heitinga opgeklommen naar de zesde plaats. Het verschil met FC Volendam bedraagt vijf punten. Hoe het duel op sportpark De Toekomst verloopt, hoor van verslaggever Edward Dekker .

Beide ploegen komen maandag opnieuw in actie. Dan gaat FC Volendam op bezoek bij Jong FC Utrecht en ontvangt Jong Ajax - Roda JC.

Telstar - ADO Den Haag

Voor Telstar was het gelijkspel van afgelopen zondag tegen De Graafschap (0-0) een opsteker. Het elftal van trainer Andries Jonker heeft het moeilijk en moet vanavond in een leeg eigen stadion ADO Den Haag van het lijf zien te houden. ADO is de enige ploeg die FC Volendam wist te verslaan. Als de club de financiën beter op orde had gehad en daarvor geen strafpunten had gekregen, zou ADO gelijk met Excelsior op plek twee hebben gestaan.

Nu is het een wedstrijd tussen de nummers vijftien (Telstar) en zeven op de ranglijst. De aftrap op sportpark Schoonenberg is om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman verzorgt het wedstrijdcommentaar.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Uiteraard houden we je op de hoogte van alle andere duels in de eerste divisie, waaronder Roda JC - Jong AZ. Je presentator is Stef Swagers.