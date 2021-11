Woningbouw bij entree Beverwijk dichterbij

Hoeveel woningen er komen en hoe het stuk grond verder wordt ingevuld, gaan beide partijen nu onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2020 besluit de gemeente of de grond daadwerkelijk aan SSB wordt verkocht.

'Vliegwiel van de ontwikkeling'

"Een eerste belangrijke stap in de bouw van woningen in het stationsgebied", noemt wethouder Serge Ferraro het in een persbericht. De ontwikkeling van het terrein in de buurt van het treinstation wordt, als het aan de gemeente ligt, 'het vliegwiel van de ontwikkeling van het stationsgebied'. Beverwijk wil de komende decennia 10.000 huizen bouwen op meerdere plaatsen in de zogeheten spoorzone.

Vier jaar geleden sprak het Rode Kruis Ziekenhuis de wens uit om op deze plaats met partner Siemens een hypermodern ziekenhuis te bouwen. Dat ging niet door. De naastgelegen spoorlijn zou te veel trillingen veroorzaken.