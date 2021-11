Boot in Ringvaart verwoest door brand

Volgens Haarlems Dagblad zou het gaan om een woonboot. Bij de brand kwam veel rook vrij. Behalve de brandweer was er een ambulance aanwezig, maar het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Het is inmiddels geblust.

Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Vijfhuizerdijk tijdelijk gestremd voor verkeer. Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan.