Tarieven openbaar vervoer in regio Amsterdam met 2,1 procent omhoog

Dat laat de Vervoerregio Amsterdam vandaag weten. Oorzaken voor de prijsstijging zouden de hogere kosten voor personeel, brandstof en elektriciteit bij de vervoerbedrijven zijn. Op andere plekken in Nederland zouden de tarieven net zo hard stijgen.

Reizigers zullen 17,9 cent per kilometer betalen. De abonnementen zullen in 2022 met 2 procent in prijs verhoogd worden. De tarieven van de 1-uurkaart in de stad (3,20 euro) en die van de 1,5uurskaart die in de gehele Vervoerregio gebruikt kan worden (6,50 euro) veranderen niet.

Voor het einde van dit jaar zullen de verschillende vervoerbedrijven de reizigers informeren over de nieuwe tarieven, inclusief de prijzen van de abonnementen.