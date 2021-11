Zorgpersoneel laat dementerende bewoonster poedersuiker snuiven, terecht ontslagen

Op oudejaarsdag 2020 deden de vrouwen (26 en 59) in het bijzijn van een dementerende bewoonster alsof ze een lijntje cocaïne snoven. In werkelijkheid ging het om poedersuiker, maar ze moedigden de bewoonster aan om hun voorbeeld te volgen. Toen ze dat deed, filmden de vrouwen dat met hun mobiele telefoon.

Uitspraak kantonrechter

"De kantonrechter is van oordeel dat deze gedragingen in de specifieke omstandigheden van het geval als een dringende reden voor een ontslag op staande voet kwalificeren. Daarbij is van doorslaggevend belang dat [werkneemster] en [collega] werkzaam zijn met een kwetsbare doelgroep, die volledig afhankelijk is van de zorg van (het personeel van) Viva!."

"Het is dan ook de kerntaak van de zorgmedewerkers van Viva! om een veilige leefomgeving voor deze bewoners te creëren. Viva! moet er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat haar medewerkers niets doen of nalaten dat deze veilige omgeving in gevaar kan brengen. De kantonrechter is van oordeel dat [werkneemster] en [collega] in deze kerntaak ernstig tekortgeschoten zijn op 31 december 2020."