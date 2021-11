West-Friesland vergrijst rapper dan gedacht: manifest vraagt om snelle aanpak problemen

De regio vergrijst veel harder dan het gemiddelde in Nederland. "Vooral ook in Hoorn en Stede Broec, gemeenten die in het verleden groeikernen waren", legt voorzitter van de stichting, Hans Schipper, uit. Met name de groep 80+-ers neemt de komende jaren enorm toe. Vooral in Stede Broec en Drechterland.

"Gemeenten zijn heel begrijpelijk vooral druk met het nu. Maar de problemen zijn dichterbij dan je denkt", aldus Schipper. Met een manifest hoopt de stichting snel tot een actieplan te komen. En daarin worden ze gesteund door woningcorporatie De Woonschakel en zorginstantie Omring. "In het Pact van Westfriesland staat dat we tot de acht beste regio's willen horen. Nou, pak dit op."

Meer aandacht voor zorg en wonen

In het manifest staat dat er meer aandacht moet zijn voor zorg en wonen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe personeelstekorten in de zorg kunnen worden aangepakt en digitalisering (bijvoorbeeld beeldbellen) vaker gebruikt kan worden. Maar ook het realiseren van passende woning. "Steeds meer mensen willen in hun eigen huis wonen. Dus kijk hoe je daar passende zorg voor kan regelen. Maar bouw en verbouw ook woningen in de buurt van voorzieningen", aldus de voorzitter.

Het is een boodschap die de Hoornse wethouder Marjon van der Ven kan beamen. Volgens haar staat vergrijzing in Hoorn ook op de agenda, en zijn er al veel dingen die al gebeuren. "Ik vind het goed dat ze dit onderzoek hebben laten doen. Sla de handen in elkaar en zorg ervoor dat je een goed antwoord hebt op die vergrijzing."

Meer in samenspraak

Het is precies wat stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil meer wil zien. "Men zou beter moeten leren om beleid te ontwikkelen in samenspraak met degenen voor wie het bedoeld is. Probeer gebruik te maken van de kennis en kunde die er is", aldus Schipper.

De bedoeling is dat er op korte termijn een regieteam wordt gevormd en dat er binnen twee jaar een concreet plan moet liggen.