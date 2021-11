Babyboom gaande in Bloemendaal: "Er zijn echt flinke wachtlijsten"

In Bloemendaal zijn dit jaar al 106 baby's geboren en dat zijn er 25 meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Dat is een flinke stijging van ruim dertig procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee stijgt het aantal geboortes vele malen harder dan elders in de regio.

Of dit het effect is van de coronacrisis, staat niet vast. Maar volgens het CBS is dit wel zeer waarschijnlijk. Vooral vrouwen boven de dertig zouden eerder moeder zijn geworden. Dit heeft te maken met thuiswerken, waardoor de zorg voor kinderen makkelijker te combineren is dan wanneer ouders elke dag op hun werk moeten verschijnen. Ook is het maken van verre reizen tijdelijk van van de baan, waardoor vrouwen eerder voor het moederschap kiezen.

Wachtlijst kinderopvang

Dat er een heuse babyboom gaande is in Bloemendaal, merken ze ook bij kinderopvang Les Petits. "We zien echt een duidelijke stijgende lijn in het aantal aanvragen voor een plekje voor baby's", vertelt Barbara Koopman. Met meerdere vestigingen in Bloemendaal, worden er heel wat kinderen opgevangen. "Op dit moment zijn de groepen vol en zijn er echt flinke wachtlijsten. Op korte termijn is er geen plek voor baby's."

Bloemendaalse zwangeren schrijven hun ongeboren kind vaak in bij Les Petits, vrij snel nadat ze erachter komen dat ze zwanger zijn. Zo hopen ze dat ze negen maanden later terecht kunnen bij de opvang met hun kind. En dat is wel eens anders geweest. Tot een jaar geleden was er nog geen sprake van een tekort aan opvangplekken voor baby's. "Toen hadden we geregeld nog wel een plekje vrij", aldus Koopmans.

Stijging

In heel Nederland zijn er dit jaar tot nu toe 7.000 baby's meer geboren dan een jaar eerder in dezelfde periode. Dus de stijging van geboortes is op meer plekken te zien. Maar van een echte babyboom zoals in de periode na de Tweede Wereldoorlog, is officieel nog geen sprake.

In Haarlem en Heemstede is ook een stijging van het aantal geboortes te zien, maar deze is een stuk kleiner dan in Bloemendaal. In Heemstede steeg het aantal geboortes met ruim 4 procent en in Haarlem met 3,7 procent.

In Zandvoort blijft het aantal geboortes nagenoeg gelijk.