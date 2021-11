Bultrug mogelijk gespot voor kust van Texel: "Zij hebben nu ons gebied ontdekt"

Voor de kust van Texel is vanochtend mogelijk een bultrug gezien. Arthur Oosterbaan van Ecomare wil de verwachtingen nog wel een beetje temperen: "Het is echt nog niet zeker dat het een bultrug is, aan de andere kant is het wel een betrouwbare waarnemer."

Het dier werd vanochtend om 8.25 uur gezien aan de westkust van Texel op 1 à 1,5 kilometer van het strand. Hij zwom in noordelijke richting. Het dier zou zijn herkend aan de hand van een 'blow' (nevel in de lucht) en er werd twee keer kort een brede rug met lage rugvin gezien.

Onlangs werd ook een bultrug voor de kust van Camperduin gezien, toch is er volgens Arthur Oosterbaan van Ecomare niet per se sprake van een 'seizoen' waarin we meer bultruggen zien. "Ze worden vrij onregelmatig gezien, al zien we er wel meer vanaf het najaar."

Zeldzaamheid

De dieren worden sinds een jaar of twintig regelmatig voor de Nederlandse kusten gezien. Daarvoor was het een zeldzaamheid. "De bultrug heeft flink geprofiteerd van de afschaffing van de walvisjacht", vertelt Oosterbaan. "De soort is daar goed van hersteld. Je ziet nu dat die beesten ons gebied hebben ontdekt. Daarvoor waren ze hier gewoon niet."

Voor zover bekend is de bultrug gewoon doorgezwommen.