Natuurlijk Noord-Holland: reptielenpoelen uitbaggeren in het Tienhovens Kanaal

De natuur van Noord-Holland behoort tot de meest gevarieerde natuur van Nederland. Op de zandheuvels van de Utrechtse heuvelrug in het Gooi groeien eiken, dennen en sparren bij elkaar in één bos. Door de hoge ligging op het zand verschilt dit gebied van de rest van de veenpolders van Noord-Holland. Regenwater zakt door het zand naar beneden en verzamelt zich in de diepere delen, zoals in de uitloper van het Tienhovens kanaal waar we vandaag aan het werk gaan.

"Al het natuur wil uiteindelijk bos worden", zegt Jan Loggen. Met een paar lieslaarzen over de schouder wandelt de projectleider van Stichting Nardinclant door het bos van Einde Gooi. We zijn onderweg naar het Tienhovens Kanaal waar vandaag een reptielenpoel wordt uitgebaggerd. "Als we dat niet doen groeit de poel helemaal dicht en kunnen salamanders er niet meer terecht. Dan groeit de poel dicht en groeien er over een paar jaar bomen op."

Vrijwilligers staan tot hun middel in het water. Met hun handen trekken ze de dikke mat van liesgras uit elkaar. De planten en hun wortels zijn aan elkaar gegroeid tot een dikke mat die een halve meter dik op het water ligt. "Dit moeten we ééns in de paar jaar doen. We baggeren de bodem ook schoon met de baggerbeugel."Dat is ouderwets handwerk. "Als we hier zware machines inzetten verwoesten we de ondergrond en slopen we het leven in de poel."

Omgevallen

In het omliggende bos is het rustig nu. Toch vinden we veel sporen van dieren."Hier onder in deze stam heeft een zwarte specht gaten gehakt. De boom is dood en onderin blijft de boom het langste vochtig en daar is het hout dus zacht. Daar zitten de meeste insecten en houtwormen zich dus daar zoekt de specht zijn eten."

Het resultaat van al dat gehak onder in de stam ligt aan onze voeten: een omgevallen boom."De gaten onderin de dode boomstam worden steeds groter en bij een zuchtje wind is het ineens gebeurd: de den gaat om."

Slimmer

Een andere specht heeft iets verderop weer andere sporen achtergelaten. "Groene spechten eten vrijwel uitsluitend rode mieren. Die vinden ze op de bosgrond, maar een mierennest is natuurlijk helemaal geweldig." In het bios van Einde Gooi zijn tussen de bomen veel mierennesten te vinden. De ene is groter dan de andere en sommige hebben flinke gaten.

"Een groene specht kan een mierennest flink overhoop halen. Hij maakt gaten in de buitenkant en friemelt zijn lange toch de gangen in. Zo slurpt hij in één haal een hele hap mieren op." Gelukkig is de groene specht iets slimmer dan mensen; hij zorgt ervoor dat hij de mierenhoop nooit teveel beschadigt zodat het mierenvolk het nest weer kan herstellen en er voor de specht ook het volgende jaar weer wat te snacken over is.

Na een dag hard doorwerken, inclusief lunch met soep, zijn de reptielenpoelen van het Tienhovens Kanaal weer schoon. "We halen ze niet helemaal leeg", zegt Jan. "Er moet altijd wat schuilgelegenheid overblijven voor insecten en amfibieën." Die zijn met dit koude weer sowieso niet te vinden. We zien een paar bruine kikkers, meer niet. "Insecten, kikker en salamanders kruipen nu diep weg in de blubber of op de walkant in holletjes en onder bladeren. We zien ze volgend jaar wel weer terug." De reptielenpoelen zijn er klaar voor.